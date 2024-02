Lubjakivikarjääri vastu võitlev Paasi küla sai hingetõmbeaega

Kivikandur OÜ esitas keskkonnaametile taotluse Paasi külas lubjakivi kaevandada juba 5. juunil 2013, et kasutada seda tsiviil- ja teedeehituses. Mäe­eraldiseks koos teenindusmaaga taotleti 58,22 hektarit. Ettevõte väitis, et seal on 2,59 miljonit kuupmeetrit lubjakivi, mida saaks kaevandada 30 aastat tempoga 87 000 kuupmeetrit aastas.