Nädala kaja: koostööst ja kuulamisest

Üsna mitu sõnavõtjat kasutas korduvalt sõna «koostöö». Et vaid koostöös sünnib kõik hea ning edasine on mõeldav vaid linna, lasteaednike ja lastevanemate koostöös. Arusaadav. Aga mulle jäi arusaamatuks, mismoodi on mõeldav koostöö, kui kogu ettevõtmine on juba eos algatatud viisil, mis koostöö välistab. Koostöö on liitsõna: koos ja töö, koos töötamine, koos tegutsemine. Ühised eesmärgid ja arusaamad. Aga paistab, et sellest sõnast võib väga erineval viisil aru saada.