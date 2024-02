Maryliis Teinfeldt-Grinsi näitus lähtub kaduvusest ja kodukandist

Maryliis Teinfeldt-Grins ütles, et Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis saab näha tema vanemaid töid, tikandiseeriat maastikumälestustest, mis ühel või teisel viisil on seotud kodukandiga. «Näitusel on väljas kaks väga erilist tööd, suuremõõtmeline «Sõjaväelinnak» ja «Korter». Mõlemad on linnulennuvaated tagasi koju. Usun, et Kadrina kandi inimesed on suutelised neis kaartides isegi orienteeruma,» sõnas kunstnik.

««Sõjaväelinnak» oli eelmisel aastal üleval tekstiilikunstibiennaalil Riias ja «Korter» on Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi​ kogusse kuuluv töö. Mul on ääretult hea meel just seda viimast muuseumis näidata. Kuigi töö on kogusse juba mitu aastat kuulunud, on see esmakordne, kui muuseum eksponeerib seda oma ruumides. Lisaks sellele on ka märgiline, et Kadrina kogukonnaprojekti «Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?» [Tütar Galeriis] ja tarbekunsti- ja disainimuuseumis aset leidvat näitust on võimalik külastada paralleelselt,» rääkis kunstnik.