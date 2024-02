Uus tankitõrjerelv teeb kaitseliitlase elu lihtsamaks

Koolitusprogramm koosneb kolmest etapist. Esimeses etapis tutvusid malevate instruktorid uue relvasüsteemiga e-kursuse raames iseseisvalt, teine etapp, mis toimuski Alutagusel, oli rõhuasetusega praktilistele tegevustele ning kolmandas etapis koolitatakse juba välja lõppkasutajad. Viru malevas toimub viimane väljaõppe etapp kevadel.

Spike SR asendab Kaitseliidus olnud 90-millimeetriseid järelveetavaid tankitõrjekahureid. "Võrreldes analoogidega, on Spike SR kaalult tuntavalt kergem, samuti on teda lihtsam käsitseda. Kui kasutajal on tehnilised põhitõed selged, siis on tegemist kokkuvõttes väga võimeka relvaga, millega saab maastikul seisvat või liikuvat sihtmärki vastavalt ülesandele kas mõjutada või hävitada kuni 2 km kauguselt," ütles kursuse ülem, Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakonna vanemveebel Kainar Kruus.