GALERII ⟩ Veneveres peeti laupäeval V Vinni valla meistrivõistlused sudokus

Eesti sudokukultuuri ristiisaks on 51-aastase Jaanus Laidna, kes on muuhulgas töötanud Kuma ristsõnade peatoimetajana. Alates aastast 2006 korraldab Laidna Eesti meistrivõistlusi sudokus, aga toimetab ka sudokuajakirju ja viib Eesti koondist sudoku MM-ile, on Eesti koondise kapten.