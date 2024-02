Operail koondab, aga Tapa depood siiski ei sulge

Kahe aasta eest töötas Operaili Eesti üksustes kokku 552 töötajat. Käesoleva aasta veebruari lõpuks langeb see 210 peale, kui järejekordne koondamislaine lõpule jõuab. Valusalt lööb see jälle Tapa depood, ehkki ettevõte lubab, et depood ei suleta.