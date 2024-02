GALERII ⟩ Rakvere lähistel peeti Aluvere karika I etapp

Aluvere Karika I etapp on osa üle-Eestilisest võistlusest, mistõttu seda nimetatakse ka Lõuna-Eesti Karika III etapiks. MTÜ Aluvere Ring juhatusse kuuluva Guldar Kivro sõnul on karjäär 18 hektarit suur, millest rada hõlmab poole.

"Miks on see rada ainulaadne Eestis? Siin toimub võidusõit karjääri põhjas. Pealtvaatajad on seitse meetrit kõrgemal karjääri pervel, mis tähendab seda, et sellist ohtu, et kellegile nüüd auto peaks otsa sõitma, siin olla ei saa," ütles Kivro.