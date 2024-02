Ralliauto sai alguse pudelist viinast ja kolmest liitrist hapukurkidest

Raul Kombi VAZ-2101 on vaat et insenertehniline ime.

Rakvere vallas elava Raul Kombi silmarõõmuks on tibukollane VAZ-2101. "Seda ma hakkasin 2007. aastal ehitama ja ainult oma lõbuks, et põllu peal sõita. Iial poleks arvanud, et mind nakatab rallipisik," rääkis ta.