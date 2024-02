Metsaomanike käekäik pole kiita

Hoolitsetud mets on kasulik investeering

See talv on olnud metsatöödeks võrdlemisi soodne. Tõsiasja kinnitab ka Rakvere Metsaühistu esimees Meelis Matkamäe- sellel aastal oleme tõesti jõudnud üle mitmete aastate nendele aladele kuhu eelmistel talvedel ei ole võimalik pääseda. Vaatamata sellele on ilm heitlik ning valmis tuleb olla kõigeks.