Kadrina pere koduaeda kaunistab hiiglaslik lumest draakon

Talv on üks ütlemata tore aeg, oleneb muidugi kust poolt vaadata. Ühest küljest nörritavad koduomanikke külmunud veetorud, aga lastele pakub lumi tegevust hiliste õhtutundideni. Üks Kadrina pere on aga oma koduhoovi püstitanud tõeliselt võimsa lumelinnaku, kus on olemas liuväli, koopad ja kõige krooniks üle nelja meetri kõrgune lumest draakon.