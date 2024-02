Juhtkiri: sõbrapäeva ülistuseks!

Homme on valentinipäev, mida meil Eestis tuntakse ka sõbrapäevana. Kellel veel sõbrale kook küpsetamata või kallimale lilled ostmata, jõuab seda muretult teha. Sõbrapäeva on meile aga igati vaja. Arvestades, kui õelaks on ühiskond viimase nelja-viie aasta jooksul muutunud, peaks sõbrapäeva pidamine olema lausa kohustuslik ettevõtmine.