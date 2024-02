Te pole millestki sellisest varem kuulnud? Ma loodan, et edaspidi kuulete, sest see puudutab vähemasti 4/5 eestimaalasi, kes saavad praegu vee ühisveevärgist ja kellel on ka kasutada kanalisatsiooniteenus. Lääne-Virumaal on selliseid inimesi kolmveerand maakonna elanikkonnast. Veekindel Eesti tähendab seda, et kvaliteetset joogivett jätkub, et veeettevõtted on kestlikud, et torustikud pole avariiohtlikud ning tarbijatel on meelerahu ja kindel tunne.