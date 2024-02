Hinnatõus heidab sõbrapäevale tumedat varju

Valentinipäeva tähistatakse kõikjal maailmas ja temaatiliste toodete valik läheb iga aastaga aina kirjumaks. Olgugi et kingituste valik on korralik, tekitab see tähtpäev siiski peavalu. Selgub, et hinnatõus mõjutab sõbrapäeva tähistamist ning uhked šokolaadikarbid on asendunud väiksematega. Ostud tegemata ja kingid kallimale kinkimata siiski ei jää. «Kõige populaarsemad on ikka šokolaadid, muidugi erinevas suuruses karud ja temaatilised pildiraamid, mis on meil juba otsas. Üllataval kombel on magnetid sel aastal rahva seas teemaks ning paljud on nende kohta uurinud. Neid meil valikus küll pole,» räägib inimeste ostusoovidest Krooni Selveri juhataja Kaie Turban. Meeltmööda on eelkõige taskukohasemad tooted ja üleliigne jäetakse ostmata.