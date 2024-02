Rakvere teatris esietendub raju noortelavastus

Liikidevahelisi piire ületav armastuslugu jutustab noore inimese kujunemisest ja väljakutsetest sellel teel. Vanemate õpetussõnad tekitavad protesti, ohte trotsides kombatakse piire, rikutakse reegleid ja tajutakse ülekohut. Mida rohkem millegi vastu võidelda, seda vastupandamatuks see aga muutub.

Lavastaja sõnul on tegemist ohudraamaga, kus katkisest perest pärit poisi eneseotsingud võivad viia radikaliseerumiseni. Kohtumine isepäise tüdrukuga, kes pole nõus vanade kommetega, käivitab revolutsiooni. "Kas murdmine on saatus või on võimalik seda vältida?" küsib lavastaja.