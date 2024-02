Lasila kool vajab sügisest poole vähem õpetajaid

Püstitatud väitega polnud aga üldse päri Rakvere valla vallavanem Maido Nõlvak. "See on selge, et haridusvõrku tuleb korrastada, sest lapsi jääb aina vähemaks. Riik tagab õpetajate palgafondi kui ühes klassis on vähemalt 15 inimest. Juhul kui on vähem, siis tuleb omavalitsusel vahe kinni maksta. Kui vaadata valda tervikuna, siis momendil maksab õpetajate palgast 60% riik ja 40% omavalitsus. Kui numbritesse täpsemalt sisse minna, siis Sõmeru kool on komplekteeritud selliselt, et sinna ei pea vald õpetajate palkadeks peale maksma. Väikekoolidega on teine lugu, sest suurem osa õpetajate palgast makstakse just valla vahenditest."