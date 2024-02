Rakveres kadunud Rudolf leiti üles

Kuna oma tervisliku seisundi tõttu võis mees segadusse sattuda ja ei pruukinud ümbrust tajuda, alustas politsei otsinguid. Anti teada, et Rudolf on pärit Pärnust ning Rakvere linna ei tunne.

Politseinikud kontrollisid erinevaid paiku linnas, aga esialgu meest ei leidnud. Üks tähelepanelik linlane andis teisipäeva õhtul häirekeskusele teada, et kadunud Rudolfile sarnanev mees on Rakvere bussijaamas. Politseipatrull läks infot kontrollima ning tuvastas, et tegu ongi otsitavat mehega.