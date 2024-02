Lavastaja Margo Teder: «Armastus on see, mis julgustab»

Lavastaja Margo Teder naudib, et trupp on kirega asja kallal.

Homme esietendub Rakvere teatri laval Rita Kalnejaisi näidend «Esimene armastus on revolutsioon». Nüüdisdramaturgilises «Romeo ja Julia» teisendis on ebatavalisteks armastajateks koolikiusu all kannatav inimpoiss ja isepäine tarmukas rebasetüdruk, kes, esindades loomariigi kaht poolt, sümboliseerivad nii maailmas kui ka suhetes esinevaid vastuolusid, mille puhul näib rahu saavutamine olevat mõnikord võimatu.