Diskorütmid panevad laupäeval Rakvere uisuväljakul tritsutajate puusad nõksuma

Läbi aegade ühe suurima avaliku uisuväljaku kasutamine on näidanud, kui suur huvi inimestel uisutamise kui talvise ajaveetmisviisi vastu on. Liuvälja kasutavad koolid oma liikumistundideks, maha on peetud vägevaid hokilahinguid ning mõnus võimalus värskes õhus uisusõitu nautida on meelitanud inimesi kokku üle maakonna.