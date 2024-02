Päästeamet tunnustas kuute Lääne-Virumaal tegutsevat inimest

"Viimase aja sündmused maailmas on näidanud ilmekalt, kui oluline on Päästeameti roll tagamaks Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond. Samuti oleme olnud tegusad ka väljaspool. Eesti varingupäästemeeskond EST-USAR-i Türgist missioon oli suurepärane näide piiriülesest koostööst, mis andis samal ajal päästjatele võimaluse end proovile panna ja õpitut rakendada," märkis Päästeameti peadirektor Margo Klaos. "Kuna Eesti ja Türgi on mõlemad Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi liikmed, siis saime kiirelt oma abikäe ulatada, et maavärina ohvreid rusude alt välja tuua. Eesti tiim tegi kohapeal väga head aga ka ohtlikku tööd, mis näitab, et Eestis leidub missioonitundega ja pühendunud spetsialiste," lisas Klaos.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et järgmistel aastatel tuleb pilgud pöörata taas kodumaale, sest inimestele tuleb järjest õpetada, kuidas iseennast aidata. Nimelt pidas minister silmas elanikkonnakaitse koolitusi, mis valmistavad kodanikud ette kriisiolukorras hakkamasaamiseks.