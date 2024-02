Peeti Kadrina suusamaja sarikapidu.

Salapärase "kasvuhoone" all on toimetanud usinad töömehed, sarikad on püsti ja peagi asutakse katust paigaldama.

Suusamaja ehk teenindus- ja olmehoone on mõeldud tervisespordiradade külastajate teenindusruumideks ja liikumistaristu hooldamiseks tarviliku tehnika hoiustamiseks. Praegu hoiavad Kadrina keskkooli õpilased oma suuski koolimajas ning sõidavad suusatundi üle soolatatud sõidutee. Tulevikus saavad Kadrina abivallavanema Aarne Laasi sõnul koolilapsed oma suuski suusamajas hoida. Suusamajas hakkab olema ka rajamasinate hoolduspunkt. Võistluste ajal on korraldajatel kindel katus pea kohal ning pole enam tarvis telki püsti panna.

Hoone valmimist on oodata suve keskpaigaks.

Abivallavanem Aarne Laas ütles, et esialgne eelarve oli pool miljonit eurot. Sellest 371 000 tuleb Laasi sõnul riigilt ning ülejäänu jääb valla kanda.

Abivallavanem tõdes, et suusamaja idee tuli Sõmerult. "Sõmerul on analoogne suusamaja, natuke tegime projekti ringi," rääkis Laas ja lisas, et vastsele suusamajale leitakse kindlasti rakendus ka suvel.