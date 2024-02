Lääne-Viru maakond saab ettevõtluse toetamiseks 2,7 miljoni eurose rahasüsti

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi tunnistas valehäbita, et sellise summa saamine maakonda on töövõit ning et selleks tehti Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus (VIROL) ja omavalitsustes üksjagu pingutusi.

"Tegemist on maakondadele suunatud meetmega, mille toel on võimalik sihistada maakonnas seatud arengueesmärkide täitmist läbi terviklike arendusprojektide," kõneles ta. "Kogu meetme rahastus on jagatud nelja piirkonna vahel, meie kuulusime Kesk-Eesti piirkonda koos Raplamaa ja Järvamaaga. Oli teada, et kindlust positiivse rahastusotsuse osas tegelikult ei ole, sest maakonnad läksid selle raha peale omavahel võistlema. Seetõttu oli ka projekti ettevalmistus väga oluline ja see oli päris mahukas protsess."

​Hõbemägi lisas, et toetuse taotlemise ettevalmistust vedas eest VIROL, töö jäi suvekuudesse, ja kuna maakonna arenduskeskuse sulgemine oli selleks ajaks teada, see asutus projekti ega selle algatamisse ei panustanud. "Küll panustasid läbi suve kõik omavalitsused, kelle huvi oli toetussumma maakonda ära tuua," lausus ta.