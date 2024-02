Uhtna põhikoolis kasvatatakse keskkonnateadlikke noori

Lisaks projekti taotlusvoorus näidatule võeti plaani osaleda leiutamiskonkursil ning korraldada sügisene keskkonnahariduslik töötuba. KIK reklaamis rahastusmeedet «Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine» haridusasutuste meililistides ning Uhtna põhikooli direktor Egle Neuhaus ja loodusainete õpetaja Pille Mänd otsustasid taotlusvoorus osaleda. Programmi koordinaator on Pille Mänd. Projekti raames tutvustatakse õpilastele, mis on rohetehnoloogia, roheenergia ja ringmajandus. Lisaks selgitatakse, mille poolest on rohetehnoloogia eelistamine pikas perspektiivis inimestele kasulik ning mis on need faktorid, mis mingi tehnoloogia ressursisäästlikuks teevad.