Kiri: kiitusekiri ausale kauplusele – Rakvere Meie poele

«Härra Riim, kas te teate, kus teie rahakott on?» Just nõndamoodi küsis mult telefonis nõudlik naisterahvas. (Tunnistan, et esmalt tahtsin talt küsida, mis tal minu rahakotiga pistmist on, aga õnneks olin vait ...) Ta lisas kohe: «Te käisite täna meie poes.» (Taga targemaks! Tegin vist midagi mök-möki-taolist, et kus see meie või teie pood on.) «Meie pood on seal, kus oli endine Kolhida restoran!» (Vahel on hea, kui oled aastaid samas linnas elanud ja selle ajalugu tunned.)