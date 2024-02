Päästeliit lõi uue tehnilise päästeüksuse

Päästeliit alustas vabatahtlike kaasamise ja koolitamisega eelmisel aastal ja nüüdseks on tehnilise üksuse suuruseks enam kui sada inimest. Päästeliidu juhi Piia Kallase sõnul ajendasid üksust looma üha sagenevad loodusõnnetused ja sõjalise ohu suurenemine. "Juriidiliselt on riigi ülesanne täna osaleda päästesündmustel, kuni inimelud enam ohus pole. Pärast esmatasandi päästetöö lõppemist võtab olukorra lahendamise üle kohalik omavalitsus, kellel puudub sageli ressurss ja koolitatud inimjõud, et hädasolijaid piisavalt efektiivselt ja kiiresti abistada," rääkis Kallas.