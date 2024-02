Haljala vald kaalub Võsul tasulise parkimise kehtestamist

Võsu alevikuvanem Riina Kaptein märkis, et enamik kandikogu liikmetest toetas tasulist parkimist. "See peaks parandama suvist kaootilist parkimist rohealadel ja Võsu keskuses. Tegu on ju pikaaegse probleemiga, millele ei ole siiani lahendust leitud," rääkis alevikuvanem ja avaldas lootust, et tasuline parkimine aitab Võsul parkimiskorraldust parandada.

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on üks parkimistasu kehtestamise ajenditest just Võsu aleviku praegune parkimiskorraldus. Vallavanema hinnangul on igati õiglane, kui Võsul käivad suvitajad aitavad parkimistasu maksmise kaudu supelrannaga seotud kulusid kanda. "Võsul tasulise parkimise korraldamine ei ole tegelikult uus teema ja aastate jooksul on seda mitmeid kordi tõstatatud. Tänase vallavalitsuse soov on Võsu parkimiskorraldust parandada," rääkis Puusepp.

Esialgu kavandati tasuline parkimine kehtestada ka Käsmu külas, kuid kohtumisel kandikoguga otsustati ühiselt tasulise parkimise juurde hiljem tagasi tulla. "Leidsime koos kandikoguga, et oluline on enne Käsmus parkimistasu kehtestamist ära lahendada küla peatänavat puudutav omandiküsimus. Tänasel hetkel on tegu riigiteega, kuid peatänava munitsipaalomandisse saamine omab parkimiskorralduse osas olulist tähtsust," kommenteeris Puusepp ja lisas, et küsimust arutatakse koos Käsmu kandikoguga edasi.

Puusepa sõnul oli eelnõu koostamise protsess pikk ja põhjalik. "Teema on vallavalitsuse jaoks laual olnud juba eelmise aasta suvest ning oleme korduvalt korraldanud arutelusid nii vallavalitsuses kui ka majanduskomisjonis," selgitas ta ning lisas, et plaane tutvustati ka Võsu ja Käsmu kandikogule. "Kandikogude arvamus oli vallavalitsusele selles küsimuses väga oluline ning kandikogude ettepanekutega on eelnõus arvestatud," lisas Puusepp.

Eelnõu kohaselt muub 15. maist 15. septembrini tasuliseks parkimine Võsu aleviku keskosas ehk alates Eha tänavast kuni Rakvere tee sillani. Tasulist parkimist rakendatakse ka teede ja tänavate ääres asuvatel parkimiskohtadel ning kõikidel avalikel parklatel nimetatud piirkonnas.