Ida prefektina jätkab Tarvo Kruup

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul on Tarvo Kruup Ida prefektuuri juhina teinud julgeid otsuseid ja olulisi muudatusi, et meeskond oleks tugev ja teeniks Virumaa inimesi parimal moel. "Tema head tööd on näha ka siserahuloluuuringu tulemustest, kus prefektuuri tagasiside on varasemaga võrreldes oluliselt paranenud. Tarvol jagub ideid ja tahtmist ning tema jätkamist teisel ametiajal toetavad nii sõnad, teod kui ka väärtused," rääkis Belitšev.

Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et ta on enda meeskonnaga rahul ning tunneb end Ida prefektuuri eesotsas tugeva ja julgena. "Elu on näidanud, et tuleme igasugustest olukordadest võitjana välja. Suudame ohte adekvaatselt hinnata, sellest lähtuvalt oma tegevusi planeerida ja nendele ohtudele vastu astuda. Mul on uhke tunne olla Ida prefektuuri eesotsas ja meie inimestega koos töötada," rääkis Kruup.