Vallad veavad riigi tugiteenuste keskusega vägikaigast

Väike-Maarja vallal tekkis RTK-ga 2022. aastal vaidlus Rakke kultuurikeskuse renoveerimise pärast. Projekti kogumaksumus oli pea 900 000 ja toetusrahade suurus 216 000. Vallavanem Indrek Kesküla naljatas, et sisuliselt vaieldi 0,003 sendi pärast. "RTK-le korrektsete vastuste vormistamiseks tuli kulutada tunde ja isegi päevi. Kogu bürokraatliku menetlusega tundsime lõpuks, et oleme kurjategijad. RTK juht käis ka omavalitsuste liidus ja tema lubas, et räägib oma meeskonnaga, et tühja ja tähjaga ei tegeletaks enam."