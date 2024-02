Rakvere taaskasutuspoodide majanduslik seis varieerub

See, et firmadel on raske aeg, pole kellelegi uudiseks. Paljud ettevõtted koondavad töötajaid ja kärbivad, kust vähegi võimalik, et tegevust täiesti lõpetama ei peaks. Võiks arvata, et ainukesed, kellel äri õitseb, on odavamate hindadega poed, näiteks need, mis saadavad esemeid uuele ringile.