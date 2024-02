Käekotis olid aga dokumendid, rohud ja muu vajalik. Paraku puudub garderoobil valve ja keegi ei garanteeri, et käekott ka pärast seanssi alles on.

«Seina peal oli suur silt küll, mis ütles, et suurte kottidega saali ei lubata. Minu käekott on tibake suurem kui A4 leht. See pole ju suur kott,» rääkis kehva kogemuse saanud kinokülastaja. Kui klient keeldus üldgarderoobi oma kotti jätmast, pakuti välja, et koti saab jätta ka leti taha. Kassa tagant põrandalt üks käekott juba paistis.