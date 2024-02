Kiirabiauto jäi Väike-Maarja hooldekodu juures lõksu

Päästekeskuse pressiinfo põhjal oli auto hooldekodu juures kinni jäänud ning päästjad lasid sõiduki rehvid tühjemaks ja panid raskused peale, et auto saaks katuse alt välja tagurdada.

Väike-Maarja hooldekodu ukse juures on madal katusealune, mille kõrgus teepinnast on jäiste olude tõttu veelgi vähenenud. Kui kiirabiautost näiteks väljus hooldekodu juures patsient, võiski juhtuda, et auto enam katuse alt välja ei pääsenud.