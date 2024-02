Tapa vald plaanib ette võtta tõsisema koolivõrgu korrastamise

Peale 17-eurose palgatõusu oli streigil hoopis suurem ja positiivsem tulemus. Nimelt hakati selgelt rääkima meie hariduse probleemidest, mis on aastaid ja isegi aastakümneid süvenenud. Selle asemel et ette võtta põhjalik hariduse reform, on tegeletud "tulekahju kustutamisega" ja sisulist laadi lahendused on "pühitud vaiba alla" nagu Jaak Aaviksoo tabavalt väljendus. Täna enam teisiti ei saa kui tuleb hakata haridusvaldkonna probleemidega sisuliselt tegelema. Küsimus pole vähemas ega rohkemas kui Eesti tulevikus, hariduse kvaliteedis ja selle jätkusuutlikkuses. Pole vist vajalik pikemalt selgitada millist tähendust omab hea haridus riigi majanduse, kultuuri ja kõigi teiste eluvaldkondade kontekstis.

Avalikkuses on tekitanud nõutust asjaolu, et raha on meie haridussüsteemis rohkem kui valdavas osas Euroopa ja kogu maailma riikides, arvestatuna osakaaluna SKT-st, kuid õpetajate palga tõstmiseks raha ei jätku. Kuna suurema osa koolide pidajatest on kohalikud omavalitsused, on suurem osa hariduse rahast nende eelarvetes. Kuhu siis raha kaob enne kui õpetajate palkadeks formeerub? Lühike vastus on – ei kao kuhugi, raha jääb ikka haridusse. Üks kroonilisest raha puudujäägi põhjustest on asjaolu, et püüame säilitada koolivõrku, mis on pärit ajast kui õpilasi oli kordades rohkem kui praegu. See väide kehtib mõistagi kahanevate maapiirkondade kohta, mis territoriaalselt hõlmavad suurema osa riigist. Kasvavatel linnalistel piirkondadel on mõistagi sootuks teist laadi probleemid – koolikohti ei jätku, napib õpetajaid jms.