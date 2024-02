Circle K hoiatab: ettevõtte nimel saadetakse õngitsuskirju

"Meile teadaolevat said reede hommikul osad inimesed e-mailile õngitsuskirja, mis nägi välja, nagu selle oleks saatnud Circle K tänutäheks lojaalsuse eest ning milles pakuti 500-eurost kinkekaarti ja paluti kliendil klikkida lingil. Tegemist on kelmide petukirjadega, mis ei ole Circle K saadetud. Seetõttu palume kõikidel kirja saajatel need koheselt kustutada ning mitte astuda saatjaga vestlusesse ega sisestada kuhugi oma andmeid," rääkis Circle K Baltikumi personalidirektor ja juhatuse liige Piret Kask.

Kask tunnistas, et petukirjad on väga professionaalselt koostatud, kasutades korrektselt ettevõtte tavapärast kirjastiili ning visuaale, mistõttu on neid lihtne pidada tõeseks. Ta tõi samas esile, et praegu levivas petukirjas palutakse saajatel klikkida kirjas oleval lingil, kus tuleb tasuda kinkekaardi kohaletoimetamise tasu.