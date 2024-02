Toomas Erapardi tehtud Virumaa Teataja artikli kujundus kandideerib Eesti parima tiitlile

Virumaa Teataja disaineri Toomas Erapardi kujundustest jõudsid 15 hulka artiklite "Rakvere noormees tulistas Nõukogude sõjaväes surnuks teenistuskaaslase. Kui see ikka oli tema …", "Teatri nähtamatud niiditõmbajad" ja "Tee mu ussirekord üle!" kujundused. Neist esimene on esindatud ka niinimetatud superfinaalis kuue parima hulgas ja konkureerib Eesti Ekspressi, Delfi, Postimehe ja Eesti Päevalehe paberväljaandes või veebis ilmunud artiklite kujundustega.

"Eesmärk oli vähemalt ühe tööga finaali jõuda ja see sai täidetud," lausus Toomas Erapart. "Asjaolu, et tänavusel konkursil oli vaid üks kategooria, tegi asja keeruliseks. Väga keeruline on konkureerida veebi- ja suurte lehtede kujundustega."

Kuidas kujundada artikkel "Rakvere noormees tulistas Nõukogude sõjaväes surnuks teenistuskaaslase. Kui see ikka oli tema …" oli Erapardil varakult teada, sest lähtuvalt teemast polnud võimalik kasutada fotomaterjali. Õnneks on Erapart ka väga hea joonistaja, mis aitaski sel korral heale tulemuse jõuda. "Umbes kaks päeva kulus selle kujunduse tegemisele. Ühe päeva mõtlesin välja kompositsiooni ja öösel joonistasin, teise päeva kujundasin-küljendasin arvutis," rääkis ta. "Ise jäin ka ausalt öeldes väga rahule. Kõik detailid, millele artiklis oli rõhutud, said ka kompositsiooni ja joonistusse ning artikli üldine meeleolu kajastub kujunduses. Konkreetsed näod joonistustel on aga reaalsed, ajakirjanikul õnnestus leida originaalfotosid sellest ajastust ja sellest väeosast ning ma tegin fotodelt ümberjoonistused."

Võitja kuulutatakse välja 22. veebruaril toimuval pressipeol.