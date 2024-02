"Kivi alla kükakille" on luuleauhinna üks nominente

"Kivi alla kükakille" on luuletaja ja tekstiilikunstniku Maryliis Teinfeldt-Grinsi debüütkogu. Tekstid on kirjutatud Kadrina murdes, mida autor kodus emakeelena kõneleb ja mida ta on põhjalikult uurinud. Luulekogu tarvis on autor murdele loonud oma kirjapildi, et keele kõla võimalikult täpselt paberile panna.