2024. aasta on nimetatud Eestis kultuurilise mitmekesisuse aastaks. Dobranotch on mõnes mõttes suurepärane näide kultuurilisest mitmekesisusest. Teie muusikaline kollektiiv loodi 1997. aastal Prantsusmaal, aastaid tegutsesite Venemaal Peterburis, kuni pärast Venemaa rünnakut Ukrainale kolisite Saksamaale. Teie esitatav muusika on aga juudi päritolu. Tegelikult hõlmab teie repertuaar elemente erinevatest žanritest ja mitme rahvuse muusikast, eks ole?

Jah. Mängime palju juudi muusikat. Meid võiks nimetada klezmer-bändiks. Kuid klezmer ise on sünteetiline žanr, mis on kogenud palju mõjutusi.