Viru folgi Alpi aasta ⟩ Turismikoordinaator: Viru Folk toob mitmekesisust

Maie Urbas, olete võtnud Lääne-Virumaa turismi koordineerimise enda õlule, millisena näete festivali Viru Folk rolli maakonna turismimaastikul?

Kultuurilise mitmekesisuse aasta lävepakul on mul Lääne-Virumaa turismikoordinaatorina suur rõõm tõdeda, et meie maakonnas on kultuuriline mitmekesisus suurepäraselt esindatud just ennekõike Viru Folgi näol. Igal aastal esitletakse erineva rahvuse või geograafilise piirkonna muusikat. Ja mitte ainult muusikat, vaid ka filme, tantse, toite ja muud. Festival toob meie maakonda palju külalisi üle Eesti ja ka väljastpoolt. Mullune külastajate päritolu uuring näitas, et kõige rohkem väliskülastajaid oli festivalile tulnud Soomest ja ennekõike esinejate näol Briti saartelt ning Austraaliast, aga mitmeid külastajaid oli ka Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja veel paljudest paikadest. Pikkade traditsioonidega sündmused, nagu Viru Folk ja Käsmu kaunid kontserdid, on imelised kultuuriturismimagnetid.