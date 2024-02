Sädelevad tiaarad kui müstilised silmamoondajad

Maret Kongi esimesel isikunäitusel on eksponeeritud fotogalerii suurejoonelistest installatiivsetest peaehetest, mis on muutnud neid kandvad Rakvere teatri näitlejad väljamõeldud müstilisteks olenditeks, ning mõned tiaarad kogu oma ilus ja uhkuses.

Maret Kongi jutustas, et esimese peaehte valmistas ta 2019. aasta suvel. See oli aeg, kui tulevane tiaarameister läks grimmikooli. «Mind hakkasid väga huvitama fantaasiameigid,» meenutas ta. «Läksin sõbrannale seda meiki tegema ja mõtlesin, et midagi peab ju ulatuma ka näost kõrgemale ja allapoole. Mõtlesin, mida ta selga paneb ja mida võiks pähe panna. Kuidagi tuli idee, et teen peaehte. Seal oli kolm roosi ja kolm lehte ja spreitasin kõik kuldseks. Õnneks pole seda enam alles,» rääkis ta muiates.