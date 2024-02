Kolumn: lood ja legendid väärivad mäletamist

Raamatu lugemine pani mind aga mõtlema sellele, kuidas me tahame ja oskame oma perekondade lugusid säilitada. Kirjandusest on meile ju tuttavad paljud erilised ja hinge puudutavad perekonnalood, näiteks Leelo Tungla «Seltsimees laps» või Ruuben Lamburi «Alutaguse saaga». Need on lood, mis räägivad tavaliste eestlaste elust ajaloo keerdkäikudes. Iga perekonna loos on nii kurbi kui ka rõõmsaid seiku, erilisi inimesi ning legendaarseks saanud lugusid. Aga kas me neid teame ja neid edasi räägime? Minu enda suguvõsas on näiteks selliseks tegelaseks keegi Otto Õunapuu, kes olla olnud vägev rammumees, kuid kahjuks õnnetult metsatöödel surma saanud. Meist keegi pole teda näinud, aga me kõik teame seda lugu …