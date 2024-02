Nädala kaja: kaka ja kevad

See aga tähendab, et lumi sulab, jää alt välja sulavad asfaldiaugud muutuvad tillukesteks basseinideks ning läga ja sopp võtavad võimust. Vaadates, mis olukorras meie tänavad juba praegu on, ning kuuldes, kui keeruline rahaline seis on omavalitsustel, tasub vist edaspidi investeerida hobuse või eesli soetamisse.

Aga kevade märke on veelgi. Mitu kuud on loomaomanikud oma koerakese väljaheited saanud rõõmsalt jätta hangede vahele laagerduma. Ja õige ka, miiniväli tulebki luua sedaviisi, et see vaenlase silmale märkamatuks jääks. Tõsi, tegu on leebemate miiniväljadega kui näiteks Ukrainas, aga muruplatsi katvad s-hunnikud ei paku teps mitte meeldivat vaatepilti. Ja kui niisugune kleepuv haisupomm saapatalla alla jääb, on samuti üsna vastik olla. Oleks rohkem aega, võtaks mõnele sellisele bioreostajale sappa ja laseks ise ühe mahlase julga tema murule või porimatile ja vaataks, mis tunne tal siis on. Hoolimatus, hoolimatus, hoolimatus ...