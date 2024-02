Kel soov teada saada, kuidas sündis Kalevipoegadest jutustav menulavastus «Varumehed», millest kõneleb Andra Teede luule, millised arengusuunad on sarjas «Õnne 13», või kellel kipitab hingel veel mõni küsimus kirjanikule, on oodatud vestlusõhtule, kuhu sissepääs on vaba.