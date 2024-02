Kõige võimsam võra on Tammiku tammel

Lääne-Virumaa ja võimalik, et lausa kogu Eesti võimsaima võraga tamm asub Rakke lähistel Tammiku külas. Rahvasuus Tammiku tammeks ristitud puuhiiglase võra läbimõõt on 25 meetrit. Tüve ümbermõõt oli 0,8 meetri kõrguselt 4,4 meetrit. Kuna puul on olnud kasvamiseks ruumi, on tema võra ühtlaselt kahar ning võimsad oksad sirutuvad igast küljest kõrgusesse.