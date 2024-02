"Kohalikel omavalitsustel on oma roll riigikaitses – nende ülesanne on elanikkonda kaitsta, korraldada igapäevaelu ja paljudki muud," sõnas kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonnajuhataja Gert Kaju ja lisas, et koolituspäeva eesmärk on anda teavet sõjalise kaitse teemal. "Kuidas omavalitsused saaksid kriisideks paremini valmistuda ja planeerida, et nad oskaksid riigikaitset toetada läbi teadlike tegevuste, kui selleks vajadus peaks tekkima," tõi Kaju esile.