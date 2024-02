Lääne-Viru omavalitsusjuhid, eriti Rakvere valla juhtkond, on häiritud, et riik käib fosforiidi kaevandamise teemaga nagu kass ümber palava pudru – vihjatakse

à la

"tulevikus on perspektiivikas" või "kõigepealt on vaja uuringuid", kuid tegelikkuses on märke, et asi oleks just kui juba otsustatud.