Simulatsiooniõppus Terav Ora toimus esimest korda kolmes kohas korraga

"Tegemist on olulise õppusega, mis aitab meie ringkonnal paremini sidustada malevate staapide, partnerorganisatsioonide ja tänavu ka esmakordselt õppusest osavõtvate ussisõdalaste omavahelist koostööd," ütles KiMKR-i ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. Sellistel õppustel on tema sõnul oluline tähelepanelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire reageerimine. "Info ja käsklused peavad liikuma mitte ainult kiirelt, vaid oluline on ka sellele eelnev arusaam ülesandest, infoallikate täpsustamine ja sisu analüüs, järelduste tegemine, otsustamine ning hea ja vahetu omavaheline suhtlemine. Õppusel harjutame koos oma partneritega laiapindset koostööd, et olla paremini valmis erinevateks olukordadeks, sealhulgas suuremateks õppusteks, mis toimuvad välitingimustes," rääkis Ainsalu.