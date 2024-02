Kauaaegne VIROL-i tegevjuht Sven Hõbemägi paneb ameti maha

Hõbemägi rääkis, et on ametist lahkumist kaalunud juba mõnda aega ja ei varjanud ka asjaolu, et otsuse taga on eelkõige soov tervist turgutada. "Viisteist aastat olen järjest ühes ametis olnud. Turbulents, suur pinge, pidev organiseerimistöö on jätnud tervisele jälje. Olen teatepulga üleandmisele juba mõnda aega mõelnud," kõneles ta. "Nüüd, mil mitmed suured projektid on ellu viidud, tundub olevat sobiv aeg. Vähemalt paar kuud on plaanis tervist turgutada ja mitte uut tööd vastu võtta. Võtan aja maha. See ei ole üleöö tehtud otsus."