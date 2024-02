1. jalaväebrigaad on paraadiks valmis

"Tehnika, mis Tapa ja Jõhvi linnakutes paraadi korraldajatelt heakskiidu sai, ei ole näitusetehnika, vaid see, millega meie ja meie liitlased päriselt läheme metsa ja vajadusel ka sõtta," selgitas 1. jalaväebrigaadi veebel staabiveebel Renzo Rajaste ja lisas, et loomulikult teeb 1. jalaväebrigaad kõik selleks, et ka tehnika näeks pidupäevale kohane välja – puhas ja võimas.