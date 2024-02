Uuel suvel tuleb Võsul parkimise eest kukrut kergendada

Vallavanem Anti Puusepp selgitas, et kuupäevad valiti välja selle järgi, et Võsul pargivad ka karavanid, mis kasutavad parkimisvõimalust kuni oktoobrikuuni. Volikogu esimees Veiko Veiert lisas, et kui esimene aasta näitab, et kuupäevade vahemik ei ole õigustatud, saab seda edaspidi muuta.