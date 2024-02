Volikogu võttis vastu Haljala valla eelarve

Haljala vallavanem Anti Puusepa sõnul on käesoleva aasta eelarve konservatiivne ja arvestab valla muutunud finantsolukorraga. "Oleme valusalt pihta saanud tänase majandusolukorra mõjudega ning riigi poolt tehtud otsustega, mis puudutavad näiteks omavalitsuste tulubaasi või järjest lisanduvaid kohustusi, millele piisavas mahus katteallikaid ei tagata," selgitas vallavanem ning lisas, et samuti on tulnud eelmisel aastal ellu viia mahukaid kärpeplaane, mille eesmärk pole olnud valla kulubaasi otseselt vähendada, vaid pidurdada kulude suurt kasvu.