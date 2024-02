Soe käepigistus koduse kirikindaga

Raamatukogurahva, nende emade, vanaemade ja laste kootud käpikuid ja sõrmikuid kogunes mitukümmend paari. Vitriinijagu kindaid kudusid Eesti riigi sünnipäevale pühendatud näitusele Rohuaia lasteaia nobenäpud. «Juhtus nii, et üks lasteaiaõpetaja tuli ja küsis kindaraamatut. Meie küsisime, et mis ta teeb sellega. Tema ütles, et hakkavad kindaid kuduma. Küsisime, kas nad tooksid oma kindad ka meile näidata. Ja nad tõidki,» meenutas Marju Saluste, kuidas näituse otsad nagu iseenesest kokku jooksid.