Juhtkiri: peame rääkima sõjast

Sõjast räägitakse palju. Üha rohkem ka selles võtmes, et meie siin Eestis ei saa pead liiva alla peita ning mõistlik on tegeleda ohuks valmistumise ja ohu ennetamisega. Kui Tallinna tänavatele seati näitus puruks pommitatud pealinnast, ärritas see paljusid inimesi, sest tunti, et sõjahirmu tekitamisega on mindud üle piiri. Kas sõjast peaks üldse rääkima?